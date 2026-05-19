Emilio Delgado, tras las palabras de Zapatero sobre su imputación: "Le deseo lo mejor, no solo por él sino porque es un referente para muchas personas de este país"

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid, reacciona en directo al mensaje que ha mandado, a través de un vídeo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación.

De forma contundente, José Luis Rodríguez Zapatero, a través de un vídeo defiende su inocencia: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera".

Así de contundente se ha mostrado el expresidente después de que la Audiencia Nacional le haya imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'. El 2 de junio tendrá que comparecer.

"Le deseo lo mejor en este proceso y que ejerza con éxito su derecho a la defensa", confiesa Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid. "No solo por él, sino porque es un referente para muchas personas de este país, progresistas y no progresistas. Creo que en términos generales lo hizo bien; pero deseo también que se esclarezca todo", añade y concluye Delgado.

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