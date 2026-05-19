Emilio Delgado analiza la imputación de Zapatero: "Hay muchas cosas que no me encajan"

Emilio Delgado asegura que hay cosas de Zapatero que no entienden y que tendrán que aclararse, pero también asegura que "en España la justicia funciona de forma muy anómala en demasiadas ocasiones. Y eso no es discutible". En el video, los detalles.

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, reacciona a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En primer lugar, asegura que no se va a sumar a la fiesta de Miguel Tellado y compañía, ni me voy a echar en brazos de una derecha a la que la corrupción le ha importado muy poco siempre, sino que lo que le importa es erosionar al Gobierno con lo que lleva haciendo desde el minuto uno, adelantando decisiones judiciales antes de que se produzca un informe de la UCO, antes de que lo conozcan los jueces...".

Por otro lado, "no me huele bien", afirma el político. "No me gustan las particularidades del rescate, no me gusta que haya una compañía que se genera ad hoc para el rescate. No me gusta que esa compañía tenga como único cliente a Plus Ultra y como único proveedor a Zapatero.... Pero se está investigando a esa compañía y a Plus Ultra por blanqueo de capitales y Plus Ultra tiene como cliente a Análisis Relevante y Análisis Relevante tiene como proveedor a Zapatero, por tanto, hay una cadena de responsabilidades que tiene que demostrarse". Por tanto, "vamos a esperar y a ver qué va diciendo la causa", subraya Delgado.

En una segunda intervención, Delgado destaca, no obstante, algunas comparaciones, señalando que "en España la justicia funciona de forma muy anómala en demasiadas ocasiones, y eso no es discutible".

"Las dimensiones del caso nos las da la comparativa: Felipe González nunca fue imputado por los GAL, Aznar nunca fue imputado por los casos de corrupción que eclosionaron en su Gobierno y Rajoy nunca fue imputado por la financiación ilegal del PP. Sin embargo, en este caso sí".

Por ende, y "con todas las reservas que he mostrado, porque hay muchas cosas que no me encajan y que me despiertan muchas alarmas en este caso, pero por poner las cosas en contexto, se están diciendo cosas que no entiendo bien", señala Delgado, enumerando una serie de cuestiones.

Por ejemplo, "se le acusa [a Zapatero] de ejercer influencias para beneficio de la consultora que le contrataba. Eso es un lobista. Eso es legal. Eso es básicamente a lo que se dedican todos los presidentes del Gobierno. Para probar un delito de tráfico de influencias tiene que haber un funcionario que se corrompe a cambio de un soborno. Y José Luis Rodríguez Zapatero no es funcionario ni estaba en el Gobierno. Entonces a mí como que me falta la cadena de responsabilidades que va desde Plus Ultra a lo que haya hecho José Luis Rodríguez Zapatero en lo concreto".

Y por último insiste en esa idea de que "en España hay decisiones judiciales sistemáticamente más que cuestionables" y aclara que él no puede achacar esto al lawfare porque no tiene información para decirlo: "Ayer mismo Más Madrid tuvimos que dar un toque al juez, porque publicar las cuentas del novio de Ayuso nos ha costado un año. Las de Begoña Gómez estaban en una semana. Por no hablar de Cospedal y Rajoy, que han desaparecido de la Kitchen".

Entonces, "creo que hay que distinguir bien los planos de análisis, porque vamos a ver qué sale de esta causa, pero que en España la justicia funciona de forma muy anómala en demasiadas ocasiones creo que no es discutible", sentencia Delgado.

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