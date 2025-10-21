Elizabeth Duval ironiza sobre la celda de Sarkozy: "Habrá jóvenes que vean con envidia su celda, es mejor que el piso que pueden permitirse"

La filósofa ha analizado en Al Rojo Vivo el ingreso en prisión de Sarkozy, ha puesto en duda los motivos "humanitarios" de su visita a Macron antes de encarcelarse y ha recordado los problemas judiciales que también enfrentan figuras como Marine Le Pen.

La periodista y filósofa Elizabeth Duval ha analizado en Al Rojo Vivo la entrada en prisión del expresidente francés Nicolas Sarkozy, ofreciendo una lectura política y social del caso.

Duval ha comenzado aludiendo a la reciente polémica por el spot del Ministerio de Vivienda, relacionándola con las imágenes de la celda en la que Sarkozy cumplirá cinco años de condena: "Habrá jóvenes que vean con envidia la celda del expresidente, porque es mejor que el piso o la habitación que pueden permitirse".

También se ha referido a la visita de Sarkozy a Emmanuel Macron antes de ingresar en prisión, poniendo en duda los supuestos motivos "humanitarios" que permitieron ese encuentro. Según Duval, "Sarkozy ha ejercido siempre de consejero político de Macron; le ha acompañado, le ha aconsejado qué ministros nombrar".

Por último, ha recordado que el expresidente no es el único dirigente francés con problemas judiciales: "Recordemos que Marine Le Pen está condenada por malversación, inhabilitada, y actualmente ha presentado un recurso de apelación".