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Juanma Lamet, tras pedir Ceuta la 'emergencia nacional' por la llegada de migrantes: "Está haciendo lo correcto, es la frontera sur de Europa"

El periodista analiza la petición que ha hecho el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, al Gobierno central de declarar la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días.

Lamet

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno en la que ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad en los últimos días. De este modo, reclama también al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Vivas ha señalado que en la última semana han llegado aproximadamente unas 1500 personas, casi el 2% de lo que supone la población total de la ciudad y por eso le ha llevado a solicitar la emergencia nacional, esto es, que sea un mando único el que gestione toda esta situación.

Tal como ha afirmado en Onda Cero el presidente de Ceuta, "estamos en una situación de emergencia, de emergencia nacional. Y digo emergencia nacional, porque la frontera está en Ceuta, pero la frontera es de España y de Europa, a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único. No es una confrontación institucional, es la necesidad de abordar esta situación como un asunto de Estado.

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, cree que el presidente autonómico hace bien en esto: "Es la frontera sur de Europa, no es la frontera de Ceuta. Me parece correcto que haya una emergencia nacional y viene de una concepción del Estado que no es una parcelación de reinos de taifas. De verdad que creo que está haciendo lo correcto", asegura. En el vídeo podemos ver al completo esta información.

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