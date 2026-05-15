Eduardo Saldaña analiza la posición de China en la guerra de Irán: "Tiene claro que no va a inmiscuirse directamente en la guerra"

El experto en asuntos internacionales analiza la estrategia de China en Oriente Próximo y su papel en la crisis con Irán: Pekín evita implicarse en la guerra, pero se beneficia del desgaste de EEUU y apuesta por una desescalada rápida sin perder influencia.

En Al Rojo Vivo, el codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña, ha analizado la posición de Xi Jinping tras su encuentro con Estados Unidos y ha apuntado a un consenso de fondo entre Pekín y Washington en torno a la necesidad de contener la escalada en Irán y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Según Saldaña, Irán es una pieza clave en el tablero geopolítico para China, aunque el gigante asiático no contempla implicarse de forma directa en el conflicto: "Tiene claro que no va a inmiscuirse directamente en la guerra". Aun así, subraya que a Pekín "no le viene mal que Estados Unidos esté empantanado en Oriente Próximo", en línea con su estrategia de mantener una política de no injerencia.

Con todo, el analista apunta a que China prioriza una desescalada rápida del conflicto, incluso si eso implica reajustar o enfriar su relación con Teherán.

El analista ha advertido de que Donald Trump no puede esperar un papel activo de China en la resolución del conflicto, ya que Pekín busca beneficiarse de la distracción estadounidense en la región. "Les interesa que Estados Unidos se cueza en la olla del berenjenal en el que se ha metido", ha resumido.

Sobre la relación con Rusia, Saldaña ha interpretado que las últimas dinámicas reflejan una relación cada vez más asimétrica. A su juicio, Moscú intenta reposicionarse como gran potencia, pero la realidad muestra un vínculo de dependencia creciente respecto a China desde la invasión de Ucrania, en un escenario que describe más cercano a un "G2" que a un equilibrio multilateral clásico.

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