Ciudadanos se juega su presente en la cita electoral del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Su presente… y también su futuro. Su candidato Edmundo Bal ha hablado de ello en Al Rojo Vivo. Bal niega las previsiones electorales del CIS que muestra que la formación naranja se quedaría por debajo del 5% de los votos necesarios para obtener representación en la Asamblea de Madrid. "Ya hemos superado ese 5%", explica según las previsiones internas del partido. "No quiero resultar presuntuoso pero a mí en mi vida académica nunca me han puesto menos de un cinco", ironiza.

Edmundo Bal insiste en que las previsiones internas sí les dan presencia en la Asamblea y defiende seguir con la campaña en la calle, "hablando con los ciudadanos". Dice que es la opción que les queda después de que los candidatos "no quieran más debates", algo que lamenta.

Así, confía en que los madrileños votarán por el "centro" porque cree que están cansados de una política polarizada y piensa también que los ciudadanos optarán por políticas como las que ofrece su partido, que piensan, según explica, en los problemas diarios y en soluciones. Llama así a los votantes de centro-derecha y de centro-izquierda ya que "tienen lo mejor en Ciudadanos".

Sobre las fugas que ha sufrido su partido es contundente: "yo soy de centro, ellos no lo serían". Y añade que aprobaron la prórroga del estado de alarma y negociaron "cosas buenas" con el Gobierno, como el apoyo a la ley de eutanasia, dice. "Somos un partido de centro" insiste. En cuanto su relación con Albert Rivera, Bal explica que no ha hablado con él y lo justifica por su trabajo, cree que como abogado no puede posicionarse políticamente. "Perdería clientes", añade.