Duval "rompe una lanza" en defensa de Óscar Puente: "No veo que haya que sacarle más punta al asunto"

La escritora sale en defensa de Óscar Puente por sus críticas al rey tras su foto con Javier Negre, aunque coincide con el ministro en que la imagen fue "desafortunada" por la trayectoria y los contenidos difundidos por el periodista.

En Al Rojo Vivo, la escritora y filósofa Elizabeth Duval ha salido en defensa de Óscar Puente después de las críticas del ministro al rey Felipe VI por su fotografía junto al periodista Javier Negre. Duval, que ha reconocido haber cuestionado en numerosas ocasiones al titular de Transportes, considera que en este caso concreto sus palabras no merecen la misma crítica.

"Yo he criticado muchas veces a Óscar Puente desde esta mesa. No soy sospechosa tampoco de tener particular afinidad con el estilo de expresión, ni las formas ni los modos del ministro de Transportes, pero en esta ocasión concreta voy a romper una lanza a su favor por dos motivos", ha señalado.

Duval ha defendido, en primer lugar, que la lealtad institucional no implica necesariamente una adhesión personal a la monarquía. "El día que también descubramos que hay ministros y ministras que se sientan en el Consejo de Ministros que celebran el día de la proclamación de la Segunda República, nos va a dar un jari cuando sepamos que hay ministros republicanos", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que "la lealtad a las instituciones del Estado no significa que todo el mundo tenga que ser fehacientemente monárquico, ni siquiera en su ejercicio".

La escritora también ha diferenciado entre el comentario inicial de Puente y sus posteriores declaraciones, que se produjeron después de que los periodistas volvieran a preguntarle por la polémica.

"Una cosa es el comentario inicial y otra también que en una entrevista, cuando se le pregunta a propósito del comentario inicial, se vuelvan a sacar más declaraciones", ha explicado. "Al contrario que en otras ocasiones de Óscar Puente, yo no veo aquí que él haya querido particularmente sacarle más punta a este asunto. Simplemente le han vuelto a preguntar sobre algo y él ha respondido".

Duval sí ha coincidido con Puente en considerar desafortunada la fotografía del rey Felipe VI junto a Javier Negre, aunque por motivos diferentes.

"Me parece que es perfectamente razonable que se le reproche, en este caso muy concreto, una imagen que a mí también me parece desafortunada", ha afirmado.

La escritora ha explicado que su crítica no se debe simplemente a que Negre represente posiciones "más o menos ultraderechistas o reaccionarias", sino a su trayectoria y a los contenidos que, según Duval, ha difundido públicamente.

"Le estás dando la mano a alguien que es una figura conocida, con muchos seguidores, cuya principal actividad es la mentira sistemática", ha sostenido.

Duval ha recordado además las informaciones y bulos difundidos por Negre durante episodios como la DANA, así como las críticas que, según ha señalado, sus medios han dirigido contra el Gobierno.

A su juicio, la fotografía puede generar una imagen de legitimación de Negre. "Al hacer eso, siendo tu rey, sí que hay un pequeño blanqueo, una justificación de la imagen", ha defendido.

No obstante, Duval ha desvinculado esa consecuencia de cualquier intención deliberada por parte del monarca. "Yo no creo que el rey Felipe VI tuviera la intención de hacer eso cuando lo hizo. De verdad, no lo creo. Pero sí que creo que es una imagen muy desafortunada", ha concluido.

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