Duval, sobre la propuesta de Rufián: "La gente progresista no permitiría que esto quedase solo en una disputa interna"

La escritora considera que Gabriel Rufián es hoy "la figura mejor valorada" del espacio progresista y avisa de que la izquierda atraviesa una "grave crisis de identidad y de liderazgo" que obliga a abrir el debate "mucho antes de lo que parece".

Elizabeth Duval, filósofa y escritora que formó parte del espacio político de Yolanda Díaz como responsable de discurso y comunicación de Sumar, ha analizado en Al Rojo Vivo el movimiento de Gabriel Rufián, después de que el portavoz de ERC se postulase por primera vez para liderar a la izquierda en unas elecciones generales si eso sirve para "maximizar resultados electorales".

Duval ha destacado, en primer lugar, el peso político y demoscópico que tiene actualmente Rufián dentro del espacio progresista: "En el caso concreto de Rufián, desde luego suma. Lo dicen los datos: es la figura política mejor valorada de este espacio". A su juicio, esa percepción no solo se refleja en las encuestas, sino también en el clima social y digital: "Es algo que se percibe claramente en redes sociales y también en el sentir de mucha gente en la calle".

Sin embargo, la escritora ha lanzado una advertencia muy clara sobre el alcance real de esa declaración. "Escuchaba a Rufián y pensaba en ese dicho de que quien saca la pistola para enseñarla, en algún momento tiene que utilizarla", ha señalado. "No me gustaría —y creo que generaría una enorme decepción— que esta declaración de intenciones se quedara simplemente en un pulso interno o en un juego de fuerzas dentro de ERC de cara a futuras negociaciones"

Para Duval, la situación de la izquierda a la izquierda del PSOE atraviesa un momento especialmente delicado: "Existe una grave crisis de identidad y también una crisis evidente de liderazgo. No hay un candidato claro".

La filósofa también ha discrepado de quienes apuestan por dejar pasar el tiempo antes de tomar decisiones estratégicas. "Ese tiempo no existe", ha afirmado con contundencia. "Mientras el tiempo pasa, siguen llegando resultados electorales, como hemos visto en Andalucía o Aragón, y todo eso va construyendo un estado de ánimo dentro del electorado progresista".

En ese sentido, ha advertido de que no hay margen ilimitado para construir una alternativa política sólida: "No existe un tiempo infinito para preparar un liderazgo o empezar a rodar un candidato. Y tampoco se pueden hacer las cosas deprisa y corriendo".

Por ello, ha recalado que el debate sobre el futuro liderazgo de la izquierda se abra cuanto antes y de manera seria: "Es una conversación que hay que afrontar mucho antes de lo que parece".

Finalmente, Duval ha emplazo directamente a Rufián a aclarar si su movimiento responde a una verdadera voluntad política o si se trata únicamente de una maniobra táctica interna: "Si realmente tiene la voluntad de encabezar ese proyecto, tiene que atreverse a llevar el órdago hasta el final. No puede quedarse solo en una disputa interna, porque creo que eso es algo que la gente progresista no le perdonaría".

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