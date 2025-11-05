La divertida reacción de Ferreras tras la confesión del emérito de que "solo ha tenido dos deslices": "¿Dos? ¿Dos al día?"

Juan Carlos I ha confesado en su libro 'Reconcialiación' que a lo largo de su vida solo ha tenido dos deslices sentimentales. En el vídeo podemos ver la divertida e irónica reacción que ha tenido Antonio García Ferreras al enterarse de esta "confesión" del emértito.

"Los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales. La mayoría completamente ficticias", afirma el rey emérito en su libro 'Reconciliación, que sale a la venta este miércoles en Francia; en España, el 5 de diciembre.

De este modo, el rey emérito reconoce haber tenido solo dos deslices: "He tenido dos deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública. Fue hábilmente instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado (...) Esa relación fue un error del que me arrepiento amargamente", confiesa Juan Carlos I refiriéndose claramente a Corinna Larsen, aunque en ningún momento la nombra.

Tras escuchar estas declaraciones, Antonio García Ferreras se mostraba un tanto sorprendido, e irónico contaba con los dedos de su mano mientras decía: "En toda su vida, dos deslices. La reina Sofía y dos deslices. ¿Dos? ¿Dos al día?", apuntaba el presentador ante las risas divertidas y cómplices de los colaboradores de la mesa de debate de Al Rojo Vivo.

En el vídeo podemos ver al completo esta divertida secuencia, así como unos extractos de las memorias del rey emértio hablando sobre esos deslices.

