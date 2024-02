Democracia Ourensana (DO), el partido de Gonzalo Pérez Jácome , alcalde de la ciudad, ha conseguido por primera vez en la historia, un diputado para la Xunta de Galicia, en estas últimas elecciones gallegas en las que de nuevo, el PP ha vuelto a revalidar su mayoría absoluta.

Una de las claves o mejor dicho, una de las incógnita de estas elecciones gallegas, en las que Democracia Ourensana podía haber sido llave de la Xunta gallega en el caso de que el PP no hubiese logrado la mayoría absoluta, es de qué ideología es realmente el partido de Jácome. Ante la pregunta de Ferreras: ¿de izquierdas o derechas?, éste respondía: "Nuestro eslogan es, ni de izquierda ni de derechas, de Ourense".

Pero después de esto respondía y al fin, revelaba el misterio: "Nosotros (DO) no reconocemos esa dicotomía, creemos que es una falacia y falsa dicotomíaporque no tienes que ser ni de derechas ni de izquierdas. Creo que hoy la política ha evolucionado y eso (izquierda o derecha) es una clasificación del siglo XIX o XX que hoy está totalmente caduco. Nosotros no definimos como microliberales y estamos en una esfera distinta esa (de izquierdas o derechas). Sí que es verdad que somos transversales en la captación de votos, pero más allá de eso, esa clasificación (izquierda o derecha) nos coge un poco caduca", respondía Jácome en Al Rojo Vivo.