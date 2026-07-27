El decano del Colegio de Ingenieros de Montes avisa sobre la inversión en prevención de incendios: "Habría que multiplicarla al menos por 10"

"No es que haya que invertir menos en extinción, pero si tenemos la pata coja en prevención y en autoprotección...", asegura Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. En el vídeo, al completo su explicación.

Eduardo Tolosana, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, asegura en Al Rojo Vivo que desde el Colegio piensan que "es más urgente, y tiene otra escala y otros plazos, un pacto contra los incendios forestales. Además, cree que "sería más fácilmente asumible por las distintas fuerzas políticas, dentro del clima de crispación en que en que vivimos".

Ahora bien, asegura que dentro de ese plan "habría que meter plus la la prevención": "Un aumento importantísimo de inversiones en prevención, la autoprotección, así como la mejora del aparato de extinción y la formación y concienciación de la población": "Llevamos décadas sin tomar decisiones sobre la gestión forestal activa. Y esto es lo que nos ha traído aquí", afirma contundente el experto.

Y es que en la actualidad, seguimos invirtiendo más en extinción que en prevención. "Y no, no es que haya que invertir menos en extinción. En extinción también se puede mejorar, se puede profesionalizar más el dispositivo o aplicar de forma creciente nuevas tecnologías, pero si tenemos la pata coja en prevención y en autoprotección... Yo diría que habría que multiplicar al menos por diez lo que se está invirtiendo en prevención ahora mismo".

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