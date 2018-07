Nativel Preciado: "Recomiendo a Rajoy que tome trankimazin antes de comparecer"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que todo lo publicado sobre el cobro de sobresueldos en el Partido Popular es "falso". "No voy a necesitar más de dos palabras: Es todo falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte". Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido la dimisión de Rajoy como presidente del Gobierno. "Le pedimos que abandone la presidencia del Gobierno y que de paso a otro presidente que puede reestablecer la estabilidad que necesita nuestro país".

Para Paco Marhuenda la petición del PSOE responde a una incoherencia absoluta. "El líder de la oposición no puede pedir dimisiones por unos documentos cuya procedencia aún no está clara, cuando él no las ha solicitado en el caso de los ERE en Andalucía".

Eduardo Inda tiene claro que ha existido financiación ilegal del partido y cobro de sobresueldos. "Es necesario que se asuman responsabilidades políticas, que es lo que toca en estos casos; empezando, en primer lugar, por la señora Mato".

Según Nativel Preciado, antes de la comisiones de investigación o de las imputaciones, hay un previo que debería cumplirse. "Le recomendaría al señor Rajoy que se tomase un trankimazin antes de salir a una comparecencia de prensa. No tiene por qué ofenderse porque la gente le pregunte o quiera saber qué pasa con el caso Bárcenas".