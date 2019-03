Lucía Méndez: "Nadie en el PP se atreve a cuestionar a Rajoy"

CONSIDERA QUE EL PARTIDO SE HA QUEDADO ANTICUADO

La periodista Lucía Méndez ha dicho que "el Partido Popular no responde al ansia de cambio" y que "su problema no se arregla después de una guerra interna". En este sentido, Méndez ha explicado que "se han encadenado errores durante años, Cospedal no ha hecho una buena gestión". También ha destacado que "la inmensa mayoría del partido apuesta por un cambio en la estructura, que es de tiempos de Aznar heredada por Rajoy" pero no lo manifiestan. En este contexto, según la periodista, los miembros de la formación "sólo tienen que ponerse se en manos de Rajoy y esperar que les lleve a la victoria o a la derrota".