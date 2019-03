Inda: "Si me veo incurso en un caso penal, me gustaría ser tratado así"

La Audiencia Provincial de Palma ha suspendido la imputación de la infanta Cristina. "La imputación queda de momento en suspenso, no quita que pueda verificarse posteriormente", según cita el auto. La Audiencia ha pedido al juez Castro que concrete más el supuesto delito de la infanta. "Si yo me veo incurso en un caso penal me gustaría ser tratado así", ha señalado Eduardo Inda. El periodista se muestra sorprendido por la decisión que ha tomado la Audiencia. "Es inaudito el recurso del fiscal. A mí, desde el punto de vista técnico, me resulta sorprendente".

Carmen Enríquez, una de las periodistas que mejor conoce la Casa Real, sostiene que, aunque es una buena noticia, no es algo definitivo. "Esta decisión prueba que la argumentación del juez Castro era insuficiente y endeble". Enríquez señala que Casa Real se va a decantar por no comentar esta decisión.

Para Carmelo Encinas, esta decisión es una mala noticia para la monarquía. "Todo lo que sea escenificar transparencia y claridad será bueno para la institución. Como haya un atisbo de sospecha, será malo para la Corona".