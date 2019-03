Inda: "Roca no tendrá ningún problema para pagar la multa"

El 'caso Malaya', el gran símbolo de la corrupción en España, tiene ya sentencia. Juan Antonio Roca, exasesor de urbanismo de Marbella y cabecilla de la trama, ha sido condenado a 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa. Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, ha sido condenado a dos años de prisión por fraude y ocho años de inhabilitación por prevaricación.

Javier Aroca ve "insuficiente" las condenas impuestas a Roca y Muñoz. "Me parece insuficiente la falta de repudio social. No me extrañaría que los que no ingresen en prisión de forma inmediata, se paseen por los platós de televisión. Hay gente que los para por la calle y les piden fotos", explica Aroca.

Eduardo Inda considera "escasa" la condena del mayor caso de corrupción de la historia de España. "Roca no tendrá ningún problema en afrontar la multa con todo su patrimonio". Las condenas sin muy inferiores a las que pedía la Fiscalía. "Esto puede ser un ejemplo de lo que pasará en el caso Bárcenas o en el caso Urdangarín", añade Eduardo Inda.

"Saquear las arcas públicas sale gratis en España", defiende Esther Palomera. Alfonso Rojo duda que la parte económica de la condena se vaya a cumplir.