Errejón, sobre el núcleo irradiador: "No siempre es fácil condensar mensajes complejos"

SE VE COMO "MILITANTE DE UN PROCESO DE CAMBIO"

Íñigo Errejón ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre la oleada de comentarios desatada en Twitter después de una publicación suya en esta red social. Según ha dicho, "no siempre es fácil condensar mensajes complejos y largos en 140 caracteres, debo esforzarme más". Errejón ha explicado que se refería a "la relación que hay entre los sectores convencidos que expanden nuevas ideas y la seducción a los que todavía no están convencidos y, por tanto, entre afirmar el mensaje propio y escuchar y tender la mano". En este sentido, el número dos de Podemos, ha insistido en que "hay cosas que se tienen que explicar en un texto y no son para los tuits".