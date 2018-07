Duro cara a cara entre Willy Toledo y la portavoz de Abogados Cristianos en ARV: "Ustedes hace 45 años me hubieran fusilado"

ENFRENTAMIENTO JUDICIAL ENTRE ABOGADOS CRISTIANOS Y WILLY TOLEDO

Willy Toledo y la portavoz de Abogados Cristianos, Polonia Castellano, se han enfrentado en directo en Al Rojo Vivo en un duro cara a cara en el que el actor les ha advertido: "Si no pago voy a la cárcel, no pienso darles a ustedes ni un céntimo. Ustedes hace 45 años me hubieran fusilado en la tapia de un cementerio". Por su parte, Castellano ha señalado que seguirán "acudiendo a la Justicia cada vez que se incite al odio".