Carlos Cúe: "El PP tiene un problema muy gordo con el tema del aborto"

Tres activistas de Femen irrumpen en la tribuna del Congreso de los Diputados al grito de: "Aborto es sagrado". Una de las tres activistas en Lara Alcázar, líder de Femen en España, las otras dos chicas son francesas. En el momento de la protesta, Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, estaba en su turno de palabra.

Se trata del primer gran acto protesta del movimiento Femen en España. Carlos Cúe, presente en el momento de la protestas, ha señalado que los policías estaban asustados por si una de las chicas se caía por la barandilla. "El zapato de una de las mujeres ha caído en uno de los escaños del PP". Cúe cree que se ha actuado con cuidado, sin recurrir a la violencia en ningún momento.

Antonio Pérez Henares sostiene que la protesta ha sido peligrosa, ya que podía haber ocurrido algún accidente. "A mí no me gusta tanto sainete en el Parlamento. Me ha resultado chocante el eslógan, porque mezclar el aborto con lo sacro no me gusta".

Carlos Cúe apunta que el PP tiene un problema muy gordo con el tema del aborto. "Hay muchísima gente, incluso dentro del PP, que no entiende que se vaya a echar para atrás una ley de plazos bastante razonable y con bastante aceptación". El periodista cree que en España hay un debate de fondo muy importante con respecto al aborto.