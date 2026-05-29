Daniel Ramírez: "El PP empieza a deslizar la idea de que es más rentable electoralmente el hundimiento del PSOE que una moción de censura"

El periodista Daniel Ramírez explica por qué cree que el PP no va a intentar hacerle al PSOE una moción de censura. En el vídeo, los detalles.

El PP parece que de momento no se plantea una mocción de censura. Tras preguntarle a Cuca Gamarra por esta cuestión, la popular se ha limitado a responder que Sánchez debe convocar elecciones: "Los españoles no tenemos por qué estar viviendo este bochorno. Esto es insostenible, con lo cual, evidentemente quién lo podría resolver rápidamente sería el presidente de Gobierno convocando elecciones ya".

El periodista Daniel Ramírez, de 'El Español', cree que efectivamente el PP no va a hacer una mocción de censura contra el actual Gobierno y subraya un dato importante.

"El otro día hubo una cosa muy interesante: una intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso, donde por primera vez el PP, ya de una manera un tanto coral, empieza a deslizar la idea de que para ellos es mucho más rentable electoralmente el hundimiento del PSOE en las urnas que una moción de censura".

Es decir, añade el periodista, "si se produjera una moción de censura, en el hipotético caso de que tuvieran los votos para hacerla, empezaría a gobernar el PP con un PSOE con los mismos escaños que tiene ahora".

Por ello, Ramírez indica que en el PP está cundiendo la sensación de que "si realmente se aguanta un año y se celebran unas elecciones generales a la vez que se celebran unas elecciones municipales, el PSOE no solo perdería el Gobierno de España, sino que perdería también los ayuntamientos importantes que le quedan".

"Y eso, maquiavélicamente, como funciona la política, podría ser más interesante para el PP que una moción de censura", concluye el periodista.

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