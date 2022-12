La consulta soberanista de Cataluña tiene fecha: 9 de noviembre.La noticia se conocía después de la reunión que el presidente de la Generalitat, Artur Mas ha mantenido a cuatro bandas con los líderes de ERC, Oriol Junqueras, ICV, Joan Herrera, EUiA, Joan Mena y CUP, David Fernández y Quim Arrufat con el objetivo de cerrar un acuerdo en torno a la pregunta y fecha concreta para la consulta soberanista.

Para Carlos Cúe la consulta soberanista es un problema político y "no se debe resolver a gritos.La realidad es que tenemos a millones de personas y esto va camino de una ruptura. Y esto es política y se debe resolver hablando, negociando, dialogando". Una propuesta que para Inda "es muy bonita pero es una equidistancia maravillosa para algunos medios de comunicación cuyo casero es la familia Pujol".

A este argumento de Inda ha respondido Cúe tildándolo de loco por ofrecer argumentos poco serios. Un comentario que el tertuliano ha retirado inmediatamente pero al que Inda ha arremetido diciendo que él no insulta a la gente. La tensión ha ido en aumento y Cúe ha afirmado que él asiste a Al Rojo Vivo representándose a si mismo y "hablo por mi y no no represento a nadie". "Yo no soy casero de nadie y no me trates de meter en un debate que no me interesa y que no quiero tener nunca. Si lo vuelves a hacer no te responderé nunca más". Esta amenaza ha sido respondida por Inda con un "haz lo que te de la gana".