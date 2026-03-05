Cuartango: "Sánchez ha sucumbido a la tentación de instrumentalizar este asunto en la política interna"

En Al Rojo Vivo, el periodista sostiene que "la posición del Gobierno ha sido la correcta" y que Pedro Sánchez ha actuado "de forma acertada" al distanciarse del ataque a Irán, una intervención que considera "llena de contradicciones" y con explicaciones "absolutamente confusas".

El periodista y columnista Pedro Cuartango ha analizado en Al Rojo Vivo la posición adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sánchez ha fijado la postura de España ante la escalada en Oriente Próximo, reclamando a Washington, Tel Aviv y Teherán que detengan los ataques "antes de que sea demasiado tarde". "Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa. Las potencias involucradas deben cesar sus actividades", advirtió durante su comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa.

"La posición del Gobierno ha sido la correcta", sostiene el periodista, que considera que el presidente "ha actuado de forma bastante acertada al distanciarse de este ataque a Irán y al denunciar su ilegitimidad".

A su juicio, se trata además de una intervención militar "llena de contradicciones" y con explicaciones "absolutamente confusas", lo que le lleva a prever que la operación puede terminar saliendo mal.

Sin embargo, Cuartango introduce un matiz crítico en el plano político interno. "Creo que Sánchez ha sucumbido a la tentación de instrumentalizar este asunto en la política interna e intentar deslegitimar al Partido Popular y volver a recuperar el impulso político".

En este sentido, advierte de que un conflicto internacional de estas dimensiones no debería utilizarse para intensificar la confrontación partidista en España. "Sánchez no debería utilizar este tema para fomentar la división interna y para debilitar al PP", concluye.

