Cuartango critica el "clima irrespirable" en política: "No vemos ni un debate serio en el Parlamento"

El periodista ha criticado que la clase política esté cada vez mas "polarizada", señalando que hemos llegado a una situación que es casi "un insulto a la inteligencia". "Es totalmente desalentador", ha indicado.

Pedro García Cuartango ha reaccionado al choque entre PSOE y PP, destacando que se está produciendo un clima "irrespirable" en la política española, donde hay una "confrontación permanente".

El periodista ha criticado que la clase política esté cada vez más "polarizada". "No vemos jamás ni un solo debate serio en el Parlamento sobre los temas que nos interesan a muchos ciudadanos", ha lamentado.

De esta forma, ha señalado que hay una especie de "simetría de la repulsa" en la que el PP solo se fija en los errores del Gobierno y viceversa.

"Hemos llegado a una situación que casi se convierte en un insulto a la inteligencia", ha reconocido, añadiendo que es "totalmente desalentador".

