Cuartango analiza el pacto de Vox y PP en Extremadura: "Atenta contra principios éticos y los derechos humanos"

El periodista y columnista carga en Al Rojo Vivo contra el pacto PP-Vox en Extremadura. Ve cesiones excesivas del PP, critica la "prioridad nacional" por inconstitucional y augura un Gobierno marcado por choques y enfrentamientos continuos.

Pedro García Cuartango ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre el pacto entre Partido Popular y Vox en Extremadura, al que define como un acuerdo forzado por las circunstancias y lleno de ambigüedades.

"Ambos partidos eran conscientes de que habían llegado al límite. Tenían que cerrar un acuerdo para evitar una repetición electoral. El resultado ha sido un pacto ambiguo que cada parte interpreta de forma distinta", señala.

Sobre uno de los puntos más polémicos, la llamada "prioridad nacional", García Cuartango considera que el mensaje es evidente: "Ese término alude, como sostiene Vox, a que los ciudadanos españoles tendrían prioridad sobre los inmigrantes. Me parece bastante claro, porque si no, no habrían incluido conceptos como el arraigo. Otra cosa es que luego pueda interpretarse de distintas maneras, porque las palabras siempre tienen connotaciones".

El periodista subraya además el giro estratégico del PP en esta negociación: "Lo que más me llama la atención es que el Partido Popular ha cedido demasiado. Ha cruzado algunas líneas rojas. Los postulados que Alberto Núñez Feijóo defendió hace pocos meses han quedado superados por la realidad".

Respecto al fondo ideológico del acuerdo, fue especialmente crítico: "La prioridad nacional no solo me parece inconstitucional, sino que atenta contra principios éticos y contra los derechos humanos. La inmigración no debe analizarse únicamente desde el punto de vista político o económico; también existe una dimensión humanitaria".

A su juicio, la decisión acerca al PP a posiciones más duras dentro del panorama político español:"El PP ha tomado una decisión que le alinea con los sectores más intransigentes de la sociedad española, y eso sin duda lo utilizará Pedro Sánchez".

Finalmente, augura una convivencia complicada entre ambas formaciones en el Ejecutivo extremeño: "La relación entre Vox y el PP en el Gobierno de Extremadura va a ser muy conflictiva y habrá enfrentamientos continuos".

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