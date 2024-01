El año 2024 comienza con una subida del IVA de la luz, que pasa del 5% al 10%. José María Camarero ha analizado estos datos en Al Rojo Vivo destacando que, aunque vaya a subir, no lo hará de manera excesiva como ocurrió en años anteriores.

"No nos debe preocupar", ha señalado, destacando que esto no significa que no debamos seguir pendientes de las facturas.

Además, ha desvelado cuál es la tarifa más recomendable. "Lo mejor que se está pagando en el mercado son entre 11 y 12 céntimos el kilovatio/hora", ha explicado. Una cifra que considera que está "bastante bien" teniendo en cuenta que se ha llegado a pagar hasta 35 céntimos el kilovatio/hora.

Por tanto, ha asegurado que esta es una referencia "muy importante" que se tiene que tener en cuenta. Por otro lado, ha destacado que aquellas personas que tengan derecho al bono social deberían acogerse a la tarifa regulada, una tarifa que cada vez se va a parecer más a las libres y va a ser "más estable".