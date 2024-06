El debate entre Joe Biden y Donald Trump ha permitido ver varios mensajes que los candidatos a la Casa Blanca tenían guardados en la recámara desde hace tiempo. En 2020, saltó la noticia de que Trump había calificado a los veteranos estadounidenses como "tontos" y "perdedores", historia que calificó como falsa.

No obstante, su propio jefe de gabinete confirmó los comentarios de Trump, así como informaciones de The Associated Press, The Washington Post, The New York Times e incluso Fox News. Volviendo al debate entre ambos, Biden ha hecho alusión a ese comentario, diciendo a Trump: "Tú eres el tonto, tú eres el perdedor".

Donald Trump ha asegurado que los veteranos de guerra están "muriendo en las calles" de Estados Unidos. "Hemos hecho más por los veteranos que cualquier presidente en la historia estadounidense", ha respondido Biden.