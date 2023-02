Pablo Montesinos asegura no entender la posición de la CEOE al no acudir este martes a la reunión sobre el salario mínimo con el Ministerio de Trabajo. "Si el Gobierno de España te llama, tú tienes que acudir", asevera el periodista, que, aunque dice entender las críticas de la patronal hacia la medida, insiste: "Plantar al Gobierno de España los empresarios a mí no me parece positivo".

"Me parece un precedente bastante negativo", agrega el que fuera vicesecretario de Comunicación del PP, que cree que esto "se tiene que corregir". "Si la CEOE hubiera estado en esa reunión podía haber abogado en esa reunión por el pacto de rentas", agrega Montesinos, que alaba la postura de los 'populares' al respecto.

