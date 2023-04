La ley de vivienda se va a convertir en una realidad tras un acuerdo que del Gobierno con ERC y Bildu. Una iniciativa que fijará un tope al precio del alquiler, aunque no en todos los casos. "Creo que es una ley muy necesaria porque el asunto de la vivienda es central para las necesidades de mucha gente que simplemente no tiene un lugar donde vivir o no tiene cómo costeárselo", ha indicado Antonio Maestre.

Sin embargo, el periodista ha reconocido que él "iría a más" con esta ley. "A veces se puede llegar con el PSOE donde se puede llegar, solo ha sido posible sacarla ahora, cerca de las elecciones", ha lamentado.

Además, reconoce que, aunque ve muchas cosas buenas en ella, cree que no va a solucionar el principal problema que existe. "No cambia el paradigma, sigue haciendo que la vivienda sea un bien especulativo en vez de un bien social".