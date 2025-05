La crítica de Carmen Morodo a la presidenta de Red Eléctrica tras el apagón: "Es la primera que tendría que haber comparecido"

"Lo primero que hizo mal la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, es "no aparecer el día de autos", asegura en este vídeo la periodista Carmen Morodo.

Dos días después del apagón que dejó sin luz a casi toda España durante unas horas, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, habló al fin ante los medios. Lo hizo en una entrevista en la Cadena Ser en la cual no dio explicaciones sobre el apagón y aseguró que no pensaba dimitir: "No ha fallado nada". Por aquel entonces, Pedro Sánchez ya había hecho hasta tres comparecencias.

Carmen Morodo, periodista y subdirectora de La Razón, asegura que lo primero que hizo mal la presidenta de Red Eléctrica es "no aparecer el día de autos". Es decir, "no estoy pidiendo al Gobierno que en aquellas horas nos dijera por qué estaba ocurriendo, pero sí que nos explicara qué estaba pasando, y la primera que tendría que haber comparecido es ella (Beatriz Corredor)".

Critica también Morodo que, además, solo lo haya hecho en medios afines, sin haberlo hecho en una rueda de prensa: "No ha comparecido y no hay ni un mínimo de transparencia", insiste y concluye Morodo sobre Corredor. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.