La dirección de Vox ha negado que haya una crisis interna tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros. No solo eso, sino que hablan de "burdas manipulaciones" en un intento más de "enterrar" a la formación por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, los que están destapando las luchas internas de la extrema derecha son exmiembros y fundadores de Vox, e incluso otros que siguen en la formación como Javier Ortega Smith. El último en hablar de ello ha sido el exvicepresidente de Vox Juan Jara, conocido por sus críticas a Santiago Abascal.

En una entrevista en El Plural, Jara ha cargado duramente contra Abascal, señalando incluso que ha llegado a temer por su "integridad física" por confrontar con él. Asimismo, ha expresado que "la violencia institucional es el deporte preferido" del líder de la extrema derecha. "Él juega a eso. Ya tiene un cementerio de cadáveres políticos tan grande que posiblemente le estamos preparando un sitio en este cementerio", ha cargado con estas duras palabras.

Además, el exvicepresidente de Vox ha sostenido que Abascal es un "vago al que no le gusta trabajar" al ser preguntado cómo le parecía que siguiera de vacaciones cuando renunciaba Espinosa, uno de sus activos más importantes. "Me parece inconcebible que Abascal no se haya ocupado de la crisis interna de una forma más directa", ha sostenido, y ha señalado que le parece "frívolo". "Es una situación que no se puede resolver desde la hamaca", ha sentenciado.

Otra de las voces críticas es Alejo Vidal Quadras, uno de los fundadores de Vox, también se ha pronunciado este miércoles en el mismo medio, donde ha advertido de que a la extrema derecha le podía pasar lo mismo que a Ciudadanos (Cs). "Vox ha tenido una serie de pérdidas y de decepciones que le van a hacer daño al partido", ha señalado recordando a Macarena Olona, Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, Mireia Borrás y, en el último caso, Iván Espinosa de los Monteros. "Vox tiene que ir con mucho cuidado. Así empezó Ciudadanos con el declive", ha expresado, apuntando que en la cúpula de Vox ya solo queda Abascal y "poco más".