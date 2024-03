Joan Coscubiela ve un "drama democrático" en el escándalo en torno al presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que habría evadido impuestos tras obtener beneficios millonarios por su intermediación en compras de material sanitario durante la pandemia.

Una época, en la que, según recuerda el profesor y analista, hubo "gente sacrificándose, incluso su vida" y "facilitando que los demás pudieran tener protección". Mientras tanto, critica "una serie de gente, entre ellos la pareja de Ayuso, se beneficiaban de manera escandalosa" y además "no tuvieron suficiente con ese beneficio de la miseria humana, sino que encima defraudan a Hacienda" y "cometen presuntamente un delito".

En cualquier caso, y mientras el PSOE pide la dimisión de Ayuso, Coscubiela opina que, si bien "desde el punto de vista político está claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid Ayuso no tiene responsabilidades en lo que hace su pareja, sí la tiene en la respuesta que ha dado", puesto que "ha intentado engañar constantemente" con sus explicaciones al respecto, aduciendo que "era simplemente una inspección de Hacienda, desviando la atención, incluso mezclando su vida personal".

"No sé si debe dimitir o no, depende de dónde pongamos el listón", admite el analista, que no obstante sostiene que "desde el punto de vista ético" la actuación de la presidenta madrileña es "francamente mejorable". "Decíais si es un caso de corrupción política: en el caso de la señora Ayuso es un caso de corrupción ética", sentencia.