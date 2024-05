Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, explica en Al Rojo Vivo una noticia relacionada con la salud que hemos conocido estos últimos días. Y es que AstraZénca ha dejado de comercializar su vacuna. Pero nada tiene que ver con motivos de salud sino con motivos meramente económicos y empresariales.

"Quien esté vacunado contra el COVID-19 con AstraZeneca puede estar perfectamente tranquilo. De hecho, es la vacuna que más se ha puesto en el mundo durante la pandemia y ha tenido un papel importante a la hora de contener su impacto, una vacuna que ha sido eficaz y que, como todas las demás, en un porcentaje ínfimo de casos ha tenido efectos secundarios graves", explica el periodista.

Pero ahora -añade- el escenario es diferente. El virus del SARS-CoV-2 (el que provoca el COVID) ha evolucionado "y hay compañías que ha adaptado sus vacunas a la las nuevas variantes que existen como Moderna o Pfizer; sin embargo, la vacuna de AstraZeneca es más difícil de adaptar y por eso no la ha adaptado y por tanto, ahora la vacuna ya no es la mejor ni la más competitiva porque no está adaptada a las nuevas variantes".

Por otro lado, indica el periodista que "hay más oferta que demandas y sobran vacunas". Es por ello, que "AstraZeneca no tiene motivos para hacer una gran inversión y adaptar su vacuna para llegar a una mercado que está saturado. Por ello, ha decidido retirarla". En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo la información de Corbella.