En la tertulia política de Al Rojo Vivo de este jueves 17 de agosto, día en que se constituye el Congreso de los Diputados, la sindicalista Afra Blanco ha querido lanzar un mensaje, a pocas horas de que se conforme finalmente laMesa del Congreso, a todos aquellos que decían que "España se iba a romper" por dialogar o pactar con partido "que quieren romper España".

Después de conocer queJunts y PSOE han alcanzado un principio de acuerdo, de que ERC ha dado su apoyo al PSOE y que Coalición Canaria (CC) C se abstendrá, Blanco ha asegurado contundente que "estamos más cerca de una posible reedición del Gobierno progresista, estamos más cerca de un principio de acuerdo y España no se ha roto. Señores y señoras del PP y señores de Vox, España no se ha roto".

Además además que "no me parece que España se rompa si se investigan los atentados del 17 de agosto o si se investiga el caso Pegasus o porque se acepte el debate, insisto porque se acepte el debate, porque la mesa acepta debatir acerca de la amnistía... Y ahora que venga el valiente o la valiente a decir que España se rompe porque en la cámara se hable el catalán, el gallego o el euskera", concluye.