Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Tragedia en Córdoba

Contreras (Ingenieros de Caminos) descarta una vía rota como causa del accidente del Iryo: "Lo hubiera detectado el sistema"

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, asegura que si la vía está rota es consecuencia "del impacto de los trenes y del destrozo del descarrilamiento". En el vídeo, todos los detalles.

Contreras

Según informaciones del ministerio de Transportes, en el lugar del accidente hay tramos de vías rotas, pero podrían ser consecuencia del accidente ferroviario que se ha producido en Adamuz (Córdoba), por ello, es importante "no especular" y "esperar a la investigación".

"Con toda seguridad", añade por su parte Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, esa vía rota es consecuencia "del impacto de los trenes y del destrozo del descarrilamiento".

Porque, argumenta, "si la vía hubiera estado rota, primero, lo hubiera detectado el sistema de seguridad del tren y lo hubiera parado; y segundo, pasaron las cinco primeras unidades y descarriló la sexta".

Por tanto, "eso yo no me lo creo", asiente Contreras, quien en una intervención anterior ha explicado cuáles han podido ser las causas que han provocado este accidente, sin duda, "extraño".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"