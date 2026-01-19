Contreras (Ingenieros de Caminos) descarta una vía rota como causa del accidente del Iryo: "Lo hubiera detectado el sistema"

Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, asegura que si la vía está rota es consecuencia "del impacto de los trenes y del destrozo del descarrilamiento". En el vídeo, todos los detalles.

Según informaciones del ministerio de Transportes, en el lugar del accidente hay tramos de vías rotas, pero podrían ser consecuencia del accidente ferroviario que se ha producido en Adamuz (Córdoba), por ello, es importante "no especular" y "esperar a la investigación".

"Con toda seguridad", añade por su parte Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, esa vía rota es consecuencia "del impacto de los trenes y del destrozo del descarrilamiento".

Porque, argumenta, "si la vía hubiera estado rota, primero, lo hubiera detectado el sistema de seguridad del tren y lo hubiera parado; y segundo, pasaron las cinco primeras unidades y descarriló la sexta".

Por tanto, "eso yo no me lo creo", asiente Contreras, quien en una intervención anterior ha explicado cuáles han podido ser las causas que han provocado este accidente, sin duda, "extraño".

