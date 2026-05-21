Afra Blanco: "No voy a bajar del cuadro de honor a Zapatero, tiene que dar explicaciones pero también las acusaciones se tienen que probar"

La sindicalista Afra Blanco se niega, como ya han apuntado otros, a señalar a Zapatero como culpable, porque de momento solo está investigado y el auto no contiene pruebas directas contra el expresidente. En el vídeo recuerda todos los derechos alcanzados gracias al expresidente.

"En estos momentos, no voy a bajar del cuadro de honor a José Luis Rodríguez Zapatero", afirma contundente la sindicalista Afra Blanco, días después de conocer la imputación del expresidente y de haber visto el auto de 88 páginas que el juez José Luis Calama, donde le implica dentro de una trama con muchos indicios pero, al menos de momento, sin ninguna prueba directa contra él.

Y ante la respuesta de su compañero de tertulia, en Al Rojo Vivo, el consultor político Santiago Martínez-Vares de "ese es vuestro problema", la sindicalista se muestra aún más contundente: "Efectivamente, mi problema se llama respeto al estado de derecho". Por ello, insiste en que no va a bajar del cuadro de honor al hombre que luchó y consiguió "la interrupción voluntaria del embarazo, la UME, quitar nuestras tropas de Irak, al que terminó con ETA, ni al que aprobó la Ley de Dependencia".

Y remata: "No voy a sacar del cuadro de honor a este hombre porque efectivamente tiene que dar explicaciones, pero también las acusaciones tienen que probarse".

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