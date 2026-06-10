Cembrero: "Urge que la FGE nos de una explicación aunque sea una nota de prensa"

El periodista ha compartido su análisis sobre la sesión de control celebrada este miércoles y ha criticado la postura del Pedro Sánchez ante las denuncias de corrupción en el PSOE: "Hemos vuelto, por parte del presidente del Gobierno, al 'y tú más', sin dar ninguna explicación".

En Al Rojo Vivo, el periodista Ignacio Cembrero ha compartido su análisis sobre la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso. En ella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no habrá adelanto electoral, pese a las peticiones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien reclama elecciones anticipadas tras los casos de corrupción que afectan al PSOE.

"En el Congreso hemos visto que el espíritu pontifical ha durado muy poco y que hemos vuelto a la greña. Y hemos vuelto, por parte del presidente del Gobierno, al 'y tú más', sin dar ninguna explicación. Esto es algo habitual. Tendremos todavía que esperar hasta finales de mes para que dé una explicación", ha señalado Cembrero.

Desde su punto de vista, el periodista considera "urgente" que el presidente ofrezca explicaciones. "Y urge también que la Fiscalía General del Estado dé una explicación, como mínimo una nota de prensa, para saber en qué circunstancias ha ocurrido todo esto. Porque, cuando uno ha ido alguna vez a la Fiscalía General del Estado, no se va a ver al teniente coronel, sino que se acude, como cualquier ciudadano, a presentar una denuncia en el registro", ha añadido sobre el caso de Leire Díez.

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