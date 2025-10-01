Cembrero señala que no cree que la Flotilla llegue a Gaza: "Va a ser interceptada por Israel"

El periodista ha señalado que Israel ya tiene experiencia interceptando barcos de este tipo. "Ha sacado con vida y a la fuerza a los pasajeros, los ha llevado a centros de retención y los ha devuelto a su país", ha recordado.

El Gobierno de España ha lanzado un mensaje a los integrantes de la Flotilla de Gaza, que se encuentra en la "zona de alto riesgo" en la que el Ejército de Israel ya ha interceptado a otras embarcaciones con anterioridad, lo que ha hecho que estén en "alerta máxima".

Fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que el buque 'Furor' no puede entrar en dicha zona, limitando su acción a eventuales rescates.

Ignacio Cembrero ha destacado que dicha zona de exclusión, desde el punto de vista jurídico, es "ilegal" porque Israel no tiene potestad sobre ella. Sin embargo, España e Italia han aceptado ese límite que ha fijado.

El periodista ha reconocido que está convencido de que la Flotilla seguirá adelante pese a esta situación y a las advertencias, intentando acercarse a las costas de Gaza. Pese a todo, ha indicado que "no van a llegar" porque será interceptada por Israel, "que tiene experiencia en eso".

"Ya ha sacado a la fuerza, con vida, a pasajeros de otras embarcaciones, los ha trasladado a Israel, los ha tenido en centros de retención y los ha mandado de vuelta a sus países", ha recordado.

En esta ocasión, ha señalado que Israel tiene un desafío mayor porque antes era un barco y ahora son muchos a los que tiene que hacer frente simultáneamente. "Veremos si consigue que no haya derramamiento de sangre", ha añadido.

Un momento que ha aprovechado para advertir que, si al final lo hay en esa zona, el barco español y los barcos italianos "no van a poder ir a rescatar a nadie" salvo que "Israel lo permita".

