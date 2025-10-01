Eduardo Rubiño, sobre el supuesto síndrome postaborto: "El PP está en una pendiente en la que es indistinguible de Vox"

Para el portavoz en funciones de Más Madrid, el problema no es que haya información para las mujeres, sino que lo que se quiere transmitir es falso: "Estamos hablando de un síndrome que no existe y que no está avalado por ninguna literatura científica".

En Al Rojo Vivo, el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha criticado la aprobación por parte del PP de José Luis Martínez-Almeida, con mayoría absoluta, de la propuesta del supuesto “síndrome postaborto” promovida por Vox: "Me sorprendería si no fuera porque el PP está en una pendiente en la que es indistinguible de Vox".

Para Rubiño, el problema no es que haya información para las mujeres, sino que lo que se quiere transmitir es falso: "Estamos hablando de un síndrome que no existe y que no está avalado por ninguna literatura científica. Lo que sí hay es abundante literatura sobre lo que realmente causa un enorme malestar y problemas a las mujeres: no poder ejercer libremente su derecho al aborto"

El portavoz también ha recordado los momentos en los que "había que irse a Londres porque en España no se podía ejercer este derecho; eso sí generaba sufrimiento y problemas, algo de lo que, afortunadamente, hoy estamos muy lejos".

Rubio ha concluido que el PP "está defendiendo la mentira, y esa mentira es una forma de acoso a mujeres que están ejerciendo un derecho".