Cembrero responde a Albares: "En 2021 el Gobierno ya anunció que todos iban a ser devueltos y no fue así"

El periodista recuerda en Al Rojo Vivo que la vicepresidenta de la ciudad de Ceuta y la delegada del Gobierno han sido condenadas por intentar devolver a unos cuantos menores y los que se deberían haber sentado en el banquillo son el ministro del Interior y el secretario de Estado.

Este miércoles en Al Rojo Vivo se ha comentado en anuncio de la ministra de Sanidad sobre su visita a Ceuta en las próximas semanas. Los profesionales sanitarios avisan de la situación catastrófica que se va a encontrar, ya que no hay suficiente personal para atender a todas las personas que vienen hasta el hospital.

"Hay que recordar que en Ceuta y Melilla, la sanidad depende del Estado, depende del Gobierno central y no depende de la ciudad o de la Comunidad autónoma", ha señalado el periodista Ignacio Cembrero.

Sobre las declaraciones del ministro de Exteriores que dijo “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España volverá a Marruecos”, ya que esa es la “voluntad expresa” de Rabat. Cembrero ha hecho una pequeña alusión a las palabras de Albares tras afirmar que todos los inmigrantes de Ceuta van a ser devueltos: "Yo creo que no tiene memoria. En 2021, el Gobierno ya nos anunció que todos iban a ser devueltos y no fue así", asegura el periodista en Al Rojo Vivo.

Según Cembrero, la vicepresidenta de la ciudad de Ceuta y la delegada del Gobierno han sido condenadas por intentar devolver a unos cuantos menores y los que se deberían haber sentado en el banquillo el ministro del Interior y el secretario de Estado, "pero no asumieron responsabilidades y les tocó a otros, les tocó a sus subordinados", puntualiza.

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