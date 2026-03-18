Cembrero analiza las amenazas de Trump a la OTAN: "El presidente de EEUU ladra mucho pero no siempre muerde"

El presidente de los EEUU ha afirmado que "no va a olvidar" que los estados de la OTAN lo hayan dejado solo tanto en su guerra con Irán como en la protección del estrecho de Ormuz. El periodista y escritor Ignacio Cembrero analiza la situación en este vídeo.

El presidente de los EEUU se enfada con los miembros de la OTAN por no involucrarse en la guerra contra Irán y el desbloqueo del estrecho de Ormuz. Como podemos ver en este vídeo, el discurso de Donald Trump es que, aunque los aliados de la OTAN no le hacen ninguna falta, tal como aseguraba este martes, siente que les ha pedido su ayuda y que no la ha obtenido. Trump ha asegurado que no lo va a olvidar, que le han dejado solo.

Ignacio Cembrero, periodista y escritor, y gran conocedor de la organización de la OTAN, no cree que estas declaraciones de Trump puedan ser algo así como "un antes y un después": "La OTAN está ya muy tocada desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Esto no es positivo y no sé si va a tener consecuencias o no, porque también hemos visto que Trump ladra mucho, pero no siempre muerde", reacciona y analiza el periodista, recordando el ejemplo de España, donde "ha formulado muchas amenazas y, a día de hoy, ninguna se ha cumplido y dudo mucho de que se vayan a cumplir. Lo veremos".

Lo que sí está claro, subraya Cembrero, es que "Europa ha reaccionado una segunda vez con el efecto Groenlandia y, más o menos, con algunos matices, ha cerrado filas". Europa ha dicho que esta 'no es nuestra guerra' y, por ende, "no va a secundar a Donald Trump en su aventura contra Irán y en su aventura desastrosa, por ahora, en el estrecho de Ormuz", concluye.

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