El catedrático Pérez-Royo analiza la sentencia de David Sánchez: "No acabo de entender cómo se ha podido llegar siquiera a juicio"

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, critica la sentencia contra el hermano del presidente del Gobierno. "Si no hubiera sido hermano del presidente no se habría producido este caso", afirma. En el vídeo, podemos conocer su análisis jurídico.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, analiza en Al Rojo Vivo la sentencia al hermano del presidente del Gobierno, que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para el servicio público y absuelto del delito de tráfico de influencias porque no queda demostrado que nadie ejerciera su influencia para que David Sánchez obtuviera la plaza.

"Lo que me sorprende de esta sentencia es que no se toma en consideración lo que tendría que ser el punto de partida", afirma Pérez-Royo.

Esto es, "aquí ha habido un concurso para la provisión de una plaza, que se publicaría en el Boletín Oficial de la Diputación de Badajoz, en el que se presentan 11 personas, que ejercen el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. Este es el punto de partida. Y una vez hecha la fase de concurso, entrevistados los concursantes, examinados los méritos que presentan, etc. se toma una decisión y se nombra a David Sánchez".

Bien, según explica el catedrático, "en la sentencia se dice que David Sánchez no movió un dedo en ningún momento. Que está ajeno por completo".

Por lo tanto, "ha accedido a una plaza en un procedimiento administrativo que está protegido por el artículo 23. 2 de la Constitución y, en consecuencia, si se considera que ha habido algún error o alguna irregularidad, tendría que impugnar el acto administrativo, que para eso está la jurisdicción contencioso administrativa", insiste y explica Pérez-Royo, señalando que esto suele ocurrir cientos de veces.

Sin embargo, "se ha pasado de ejercer un derecho a un delito de prevaricación administrativa, cuando esa persona es un ciudadano normal y corriente, que no es funcionario público y que no ha podido cometer ese delito", subraya Pérez-Royo, añadiendo lo sorprendente que le parece este caso: "Me parece una una cosa tan sorprendente, que realmente no acabo de entender cómo se ha llegado siquiera a un juicio por este asunto".

Además, está convencido el catedrático de que de no ser el hermano del presidente del Gobierno, este caso no habría llegado a juicio.

"Creo que los ciudadanos españoles son lo suficientemente inteligentes como para entender. Y si se hiciera ahora mismo una encuesta y se le preguntara a la gente si realmente ellos consideran que, si no hubiera sido David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no se habría producido, evidentemente llegarían a esa conclusión", afirma Pérez-Royo. En el vídeo podemos ver completa y con detalle su intervención.

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