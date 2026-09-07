Carmen Morodo, sobre la instalación de los migrantes en el puerto de Ceuta: "No me parece el lugar más adecuado"

La periodista ha señalado que las imágenes de disturbios en la ciudad autónoma trasladan la visión de que el puerto es el sitio donde más "inviable haces Ceuta" y reflejan que, posiblemente, sea la "mejor solución para Rabat".

Carmen Morodo ha reaccionado al choque institucional entre el Gobierno y Ceuta por la instalación de campamentos para migrantes en el puerto de la ciudad autónoma. "Creo que hay elemento para discutir la ubicación", ha destacado.

La periodista ha señalado que sería bueno que existiese un consenso sobre dónde deben estar instalados los migrantes, admitiendo que es evidente que hay que tenerles "localizados" y "necesitamos saber quiénes son".

Sin embargo, ha explicado que hay que entender que el puerto es una "zona estratégica" funadamental para Ceuta que tinee problemas como infraestructura crítica. "Estamos hablando de que es la frontera con la Península, donde los migrantes se pueden mover libremente por esa zona y donde en agosto se produjeron muchos intentos de salto a la Península", ha recalcado.

Por todo esto, ha admitido que le parece que "no es el sitio más adecuado" para colocarles, tendiendo a los informes técnicos.

"La visión que se ha trasladao viendo las imágenes de disturbios en Ceuta es que este es el sitio donde más inviable haces Ceuta", ha recalcado, indicando que, posiblemente, sea la mejor solución para Rabat en estos momentos y para sus intereses. "Cada uno de los movimentos perjudican la viabilidad a futuro de la ciudad autónoma", ha zanjado.

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