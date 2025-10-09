Ahora

En 'standby'

Carmen Morodo, sobre el embargo de armas: "Después del alto el fuego, el Gobierno está obligado a replantearse las relaciones con Israel"

La subdirectora de La Razón ha explicado en Al Rojo Vivo que "el embargo exige su tiempo para poder aplicarlo" y que esta "es una decisión simbólica" ya que el acuerdo de paz aún debe avanzar y consolidarse.

Carmen Morodo, sobre el embargo de armas: "Después del alto el fuego, el Gobierno está obligado a replantearse las relaciones con Israel"

Este miércoles, el Congreso anunciaba que había convalidado el decreto del Gobierno para establecer un embargo de armas al Estado de Israel en medio de un contexto de terror y muerte en calles gazatíes, donde prosigue la ofensiva israelí.

La subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, ha explicado en Al Rojo Vivo que "el embargo exige su tiempo para poder aplicarlo" y que esta "es una decisión simbólica".

"Después del alto el fuego, el Gobierno está obligado a replantearse las relaciones con Israel si al final se ejecuta y avanza", sostiene la periodista.

Asimismo, incide en que "la impresión que hay es que el Gobierno está expectante a ver cómo se ejecuta (el alto el fuego) y cuál es el resultado": "Tenemos experiencias anteriores de que no se puede dar nada por hecho".

"Yo el embargo lo dejo en standby en función de cómo evoluciona todo", sentencia Morodo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel y Hamás llegan a un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para la Franja de Gaza
  2. Ayuso rechaza hacer el registro de médicos objetores fijado por la ley: "Váyanse a otro lado a abortar"
  3. Mazón elude toda responsabilidad y vende definitivamente a Pradas casi un año después de la DANA: "No le di ninguna instrucción"
  4. Yolanda Díaz anuncia la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos
  5. La Audiencia de Madrid revoca la pieza separada del juez Peinado contra Begoña Gómez por malversación pero aprecia desviación de fondos
  6. Última hora de la DANA, en directo | La AEMET activa la alerta roja por lluvias extremas en el litoral de Alicante y Murcia para este viernes