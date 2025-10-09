Carmen Morodo, sobre el embargo de armas: "Después del alto el fuego, el Gobierno está obligado a replantearse las relaciones con Israel"

La subdirectora de La Razón ha explicado en Al Rojo Vivo que "el embargo exige su tiempo para poder aplicarlo" y que esta "es una decisión simbólica" ya que el acuerdo de paz aún debe avanzar y consolidarse.

Este miércoles, el Congreso anunciaba que había convalidado el decreto del Gobierno para establecer un embargo de armas al Estado de Israel en medio de un contexto de terror y muerte en calles gazatíes, donde prosigue la ofensiva israelí.

La subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, ha explicado en Al Rojo Vivo que "el embargo exige su tiempo para poder aplicarlo" y que esta "es una decisión simbólica".

"Después del alto el fuego, el Gobierno está obligado a replantearse las relaciones con Israel si al final se ejecuta y avanza", sostiene la periodista.

Asimismo, incide en que "la impresión que hay es que el Gobierno está expectante a ver cómo se ejecuta (el alto el fuego) y cuál es el resultado": "Tenemos experiencias anteriores de que no se puede dar nada por hecho".

"Yo el embargo lo dejo en standby en función de cómo evoluciona todo", sentencia Morodo.