Carmen Morodo, sobre las elecciones en Andalucía: "Tendrá consecuencias a nivel nacional"

La periodista ha analizado las consecuencias de las elecciones en Andalucía, recordando que en la derecha se libra "un pulso" entre PP y Vox, en el que la formación de Abascal intenta que Juanma Moreno no logre la mayoría absoluta.

Carmen Morodo ha calificado la elecciones en Andalucía, que tendrán lugar el próximo 17 de mayo, como "la gran batalla". "Tendrán consecuencias a nivel nacional en la derecha e izquierda", ha asegurado.

La periodista ha destacado que se está librando "un pulso" entre el Partido Popular y Vox, en el que la formación de Santiago Abascal intenta evitar que Juanma Moreno logre la mayoría absoluta.

De momento, la encuesta del CIS andaluz señala que el actual presidente de la Junta de Andalucía volvería a lograr ganar con dicha mayoría.

Sin embargo, Carmen Morodo ha recordado que son un conjunto de "carambolas" las que van a determinar que de verdad consiga ese resultado. "No se puede dar por hecho", ha advertido.

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