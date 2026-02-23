Carmen Morodo califica de "buena noticia" la desclasificación de los documentos del 23‑F: "Somos un país suficiente maduro para saber nuestro pasado"

La periodista de 'La Razón' ha advertido de que habrá que ver "qué es lo que realmente se desclasifica", recordando que es una reclamación de hace décadas y que el Congreso, a iniciativa sobre todo del PNV.

Carmen Morodo, subdirectora de 'La Razón', en Al Rojo Vivo, ha calificado como una "buena noticia" el anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno desclasificará este martes los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F, con el objetivo de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

No obstante, la periodista ha matizado que habrá que ver "qué es lo que realmente se desclasifica", recordando que llevamos décadas esperando y que ha habido reiteradas peticiones en el Congreso de los Diputados, impulsadas sobre todo por el Partido Nacionalista Vasco.

Asimismo, ha señalado que, según se ha alegado en distintas ocasiones —incluso desde las propias fuerzas de seguridad del Estado—, la falta de desclasificación se justificaba por la necesidad de proteger a policías y a miembros infiltrados en asuntos relacionados con ETA.

Con todo, Morodo ha concluido: "Yo creo que ahora mismo somos un país lo suficientemente maduro para saber nuestro pasado y para conocerlo en su totalidad".

