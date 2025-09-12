Carmen Morodo, tras el asesinato de Charlie Kirk: "Que Trump haya responsabilizado a toda la izquierda radical es de una imprudencia absoluta"

La periodista Carmen Morodo reflexiona sobre el asesinato del activista 'trumpista' Charlie Kirk y critica el discurso de Trump, y la polarización que se alimenta políticamente, de un lado y de otro, ya que "no es buena para la convivencia". En el vídeo, los detalles.

El activista 'trumpista' Charlie Kirk fue asesinado este miércoles al recibir un disparo en el cuello en un campus universitario de Utah. Las autoridades siguen buscando al culpable: este jueves, el FBI ha publicado un vídeo del sospechoso en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información.

Carmen Morodo, periodista y subdirectora de 'La Razón', no tiene dudas, y así lo afirma en Al Rojo Vivo, que todo esto "va a tener gravísimas consecuencias, desde el punto de vista social, político y de seguridad".

"El hecho de que sin saber aún la motivación ni el estado mental de la persona que ha decidido actuar así y cometer ese asesinato, hayamos visto al presidente de los EEUU, Donald Trump, responsabilizar a toda la izquierda radical es de una imprudencia absoluta".

Y es que, tal como reflexiona la periodista, "una situación así obliga a la prudencia y a la pedagogía, sobre todo de quienes están cobrando un sueldo público y de quienes están al frente de las instituciones". Porque tal como admite la periodista, no tiene elementos para valorar qué motivación tiene para actuar así, lo que sí asegura es que "la polarización y fragmentación que se atiza y alimenta políticamente, de un lado y de otro, no es buena para la convivencia, y ese discurso de Trump es muy peligroso", concluye Morodo. En el vídeo podemos ver al completo su intervención y exposición.