Carlos Segovia, tajante: "Lo que ocurrió en el Comité Federal del PSOE es un insulto para la inteligencia"

El subdirector de 'El Mundo' ha indicado que es "muy malo para España" que el PSOE esté en la dinámica de aplaudir a Pedro Sánchez "como si fuese la orquesta del Titanic". "No puede distanciarse así", ha destacado.

Carlos Segovia ha advertido que estos días son muy malos "para la democracia española", destacando que el Comité Federal del PSOE ha sido "un insulto a la inteligencia de los ciudadanos" y de los propios miembros del Comité.

El subdirector de 'El Mundo' ha explicado que la prueba del algodón está en que, si Pedro Sánchez estuviese en la oposición, "habría pedido su dimisón". "Ahora, le da la vuelta y le aplauden", ha lamentado.

Una situación que ha calificado de "muy mala" para España, criticando que el PSOE esté en una dinámica de aplaudir al presidente del Gobierno como si "fuese la orquesta del Titanic".

"No podemos permitir que se insulte a la inteligencia de la gente así", ha recalcado, señalando que no pueden "distanciarse" de lo que está ocurriendo de esta forma.

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