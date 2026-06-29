Carlos Segovia, sobre la situación del PSOE: "Sánchez ya no dice tan rotundo que no hay financiación irregular"

El subdirector de 'El Mundo', Carlos Segovia, ha destacado en Al Rojo Vivo que los escándalos que rodean al PSOE no tienden a diluirse, al contrario. "Cada vez hay indicios más preocupantes", ha destacado.

Carlos Segovia ha destacado en Al Rojo Vivo que Pedro Sánchez ya no es tan rotundo a la hora de asegurar que "no hay financiación irregular" en el partido. "Ahora dice que, si la ha habido, es cosa de algunos", ha criticado, comos si los secretarios de Organzación fuesen gente "tangencial al partido".

"Eran los jefes de la contabilidad del partido", ha señalado, dejando claro que también es importante esclarecer las declaraciones de Carmen Pano después de que la empresaria haya ratificado ante la Audiencia Nacional que la abogada de Koldo García le ofreció 250.000 euros para cambiar su versión y culpar a Víctor de Aldama de los pagos en efectivo en Ferraz.

El subdirector de 'El Mundo' ha destacado que los escándalos que rodean al PSOE no tienden a diluirse, al contrario. "Cada vez hay indicios más preocupantes", ha asegurado, recordando que también está la gerente del partido imputada "por varios delitos". "Todo esto se va complicando", ha zanjado.

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