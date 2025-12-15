Ahora

Balance político del año

Carlos Segovia, tras la declaración de Sánchez: "Me parece de las actuaciones menos convincentes que le recuerdo"

El periodista ha reaccionado al discurso del presidente del Gobierno, confesando que le parece de "los peores" que recuerda de él. "¿Esta es la regeneración que nos prometieron?", se ha preguntado en Al Rojo Vivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado dar carpetazo a la cascada de denuncias de acoso sexual contra algunos de los dirigentes socialistas y los casos de presunta corrupción que han puesto al PSOE contra las cuerdas, algo que ha hecho recurriendo del clásico "y tú más".

Carlos Segovia ha reaccionado a estas declaraciones dejando claro que los datos económicos no pueden tapar lo que está ocurriendo, que es una "involución" de la democracia española por la "indulgencia" del discurso del presidente del Gobierno. "Es de los peores que le recuerdo", ha asegurado.

Para el periodista, esta ha sido una de las actuaciones "menos convincentes" que recuerda de Pedro Sánchez, indicando que la "autoindulgencia" que ha presentado le parece que no conduce a nada bueno.

De esta forma, ha criticado que utilice un acto institucional como este para decir que la corrupción del PSOE "no es tan sistémica" como la del PP. "¿Esta es la regeneración que nos prometieron?", se ha preguntado.

