Carlos Cué, sobre la visita del papa: "Es muy desconcertante que millones de católicos respalden discursos racistas"

El periodista Carlos E. Cué analiza en una primera valoración algunos de los aspectos más llamativos de la visita del papa León XIV a España. Estará en nuestro país hasta el 12 de junio.

Por primera vez, un papa visitaba el Congreso de los Diputados. Este lunes, el papa León XIV entraba en la sede de la Cámara Baja ante una gran ovación de todos los diputados. El pontífice llegó a España este sábado y partirá, desde Canarias, donde será su última visita, después de Madrid y Barcelona, este próximo sábado 12 de junio.

"Frente a la polarización, está hablando de unidad en el Congreso, en ese Congreso, que no vemos nunca unidad. Pero sobre todo está dando un mensaje fortísimo proinmigración", afirma el periodista Carlos E. Cué, de El País.

Porque "todo el discurso del papa está teñido de lo que la Iglesia ha defendido siempre, que 'no se puede amar a Dios y a la vez no amar al prójimo, que es una cosa muy básica", apunta Cué, señalando a su vez, algo que "es muy desconcertante": "Que millones de católicos en todo el mundo estén apoyando discursos racistas, estén hablando de menas con una naturalidad y con un desprecio. Mucha de esa gente que estaba en esa plaza y que escucha al papa después habla de menas y vota a partidos racistas", critica y concluye Cué en esta intervención en Al Rojo Vivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido