Carlos Cué reflexiona sobre el perfil de Carlos Martínez (PSOE) "Demuestra que estar pegado al territorio es relevante"

El periodista Carlos Cué analiza la importancia de candidatos como Carlos Martínez, un alcalde. Algo muy habitual en otros países como por ejemplo, Francia, y en cambio muy poco común en España. En el vídeo, los detalles.

El PSOE de Carlos Martínez ha frenado la sangría autonómica, subiendo dos escaños en Castilla y León y desafiando así a lo que auguraban algunas encuestas. Carlos Martínez se quedó a tan solo tres escaños del PP en una región donde gobiernan de forma initerrumpido los populares desde 1987.

Uno de los secretos de este buen resultado de los socialistas, aunque muy lejos de poder gobernar, ha sido su candidato, Carlos Martínez, alcalde de Soria: "Es un perfil de candidato interesante, es un alcalde, algo que no vemos en España de forma habitual, cosa que sí sucede en otros países. Por ejemplo, lo vemos sistemáticamente, en Francia, donde prácticamente no puedes llegar a la política de primer nivel si no has ganado en tu pueblo", reflexiona el periodista de 'El País', Carlos Cué.

"Tanto Carlos Martínez como Miriam de Andrés, alcaldesa de Palencia, también del PSOE, son elementos muy interesantes de cara al futuro del PSOE", asegura por su parte Antonio García Ferreras.

Algo en lo que está de acuerdo Cué, quien añade: "Además, se está demostrando que el estar pegado, pegado al territorio es relevante, más aún en un momento en el que además, y esto se va a poner en cuestión, en el que Pedro Sánchez ha puesto a muchos candidatos ministros en las autonomías. De momento, a Pilar Alegría no le fue espantoso como en Extremadura, pero no le fue especialmente bien. Vamos a ver cómo le va a María Jesús Montero en Andalucía o a la Comunidad Valenciana con otra ministra [Diana Morant] o en Madrid, también con otro ministro [Óscar López]".

Ahora mismo, sostiene Cué que el Gobierno tiene un desgaste muy relevante y en la cabeza de quienes pensaron esto, "evidentemente, nadie se imaginaba llegar al Gobierno con tanto desgaste a estas elecciones o a las del año que viene".

Pero, evidentemente, añade el periodista, también piensas en la exposición que te da el Gobierno, porque "los líderes de la oposición en las autonomías están desaparecidos. Por ello, tiene también mucho mérito Carlos Martínez", concluye Cué. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como los comentarios de la profesora Sandra León.

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